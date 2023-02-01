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В сегодняшнем выпуске мы познакомили вас с так называемыми «безликими исполнителями». Термин «безликие исполнители» широко употреблялся в корейской музыкальной индустрии в 1990-х – начале 2000-х годов. Тогда среди музыкальных артистов было популярно сохранять таинственность. Таинственность всегда интригует и привлекает публику. Поэтому в те времена артисты дебютировали, скрывая своё лицо и оставаясь для публики загадкой. Пожалуй, самым первым «безликим исполнителем» был певец Чо Сон Мо(조성모), который также известен как «коронованный принц балладных песен». В 1998 году всю страну утренней свежести покорила песня «В небеса»(To Heaven). Композиция заняла первую строчку всех музыкальных чартов страны, а тираж альбома перевалил за миллион экземпляров! Корейская публика буквально изнывала от любопытства, как же выглядит парень, который так хорошо исполняет задушевные баллады. Некоторые даже стали предполагать, что Чо Сон Мо не показывают по телевизору из-за того, что у него чересчур непривлекательная внешность. Оказывается, дело было в том, что певец выглядел слишком юным, невинным и по-мальчишески милым, чтобы петь такие душераздирающие песни. Агентство побоялось, что это может повлиять на успех альбома. Однако опасения были абсолютно напрасны! Когда Чо Сон Мо наконец появился на телешоу, вся публика была в восторге от его невероятной красоты!

В отличие от Чо Сон Мо, который показал себя публике спустя полгода после дебюта, были исполнители, которые долгое время были вынуждены скрывать себя из-за непривлекательной внешности. Самым ярким примером «безликого певца» является Ким Бом Су(김범수). Любимый всеми корейцами исполнитель баллад появился на эстраде в 1999 году с альбомом [Promise]. Проникновенный эмоциональный голос и печальные песни о любви сразу же понравились корейской аудитории. Ким Бом Су считается одним из лучших вокалистов Кореи наряду с такими легендарными исполнителями, как Чо Ён Пхиль(조용필), Ли Сын Чхоль(이승철) и Пак Хё Син(박효신). Но певец все равно был вынужден выступать на сцене и давать интервью, скрывая лицо солнцезащитными очками. Позже в интервью певец признался, что чувствовал отчаяние, что его творчество оценивалось по его внешности, а не по таланту или самим песням. Но в то же время Ким Бом Су благодарен этим временам, так как они сделали его сильнее. К тому же, сейчас все любят его работы и воспринимают его таким, каким он есть.

Ещё одним исполнителем «без лица» является женский квартет по имени Big Mama(빅마마), которая ворвалась на корейскую эстраду в 2003 году. Природа, возможно, не наградила участниц группы ослепительной красотой и фигурами супермоделей, но зато с избытком одарила их очаровательными, сильными и богатыми голосами. Big Mama тоже начали свою карьеру как «безликие исполнители» и поначалу вообще практически не показывались на публике. Однако их вокальные данные были слишком великолепными, чтобы скрывать их за кулисами. Особенность квартета – ублажающая слух и душу гармония.

Вот, сегодня мы с вами познакомились с «безликими исполнителями». Бывали в Корее такие времена, когда внешность артистов ставилась выше таланта. К счастью, сегодня многое изменилось, и творческая индивидуальность и уникальность ставятся превыше всего. Надеюсь, эта тенденция сохранится на все времена!

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