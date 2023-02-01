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Площадь имени Ким Ир Сена - это такой же символ Северной Кореи как Красная площадь в Москве, или площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Сами северокорейцы очень гордятся ею и рекламируют её как площадь, которая «придаёт столице пышность и роскошь, в полной мере демонстрируя величие идеологии чучхе». Площадь, расположенная у подножия горы Намсан в Пхеньяне, была открыта в 1954 году. Она представляет собой вымощенное гранитом прямоугольное пространство, окружённое трибунами, на которых находятся руководители страны и партийные активисты во время массовых мероприятий. Площадь занимает территорию в 7,5 гектаров, и на ней могут разместиться одновременно 100 тысяч человек. Правильнее будет рассматривать, что не площадь находится в центре города, а город построен вокруг площади. С появлением государственных и культурных учреждений в 1960-х годах площадь имени Ким Ир Сена стала более многофункциональной. А с завершением строительства Народного дворца учёбы и Монумента идей чучхе в 80-х годах пространственная связь объектов стала охватывать даже территории за рекой Тэдонган. Таким образом, площадь ещё больше закрепила за собой статус центра города. Главная площадь страны имеет очень важное значение в социалистическом государстве. Сегодня мы поговорим о площади имени Ким Ир Сена с профессором Им Дон У с факультета городского планирования Университета Хоник.