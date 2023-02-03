Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Шоубиз сегодня от 2 февраля

#Шоубиз Сегодня l 2023-02-02

Сеул сегодня

ⓒ HYBE, STARSHIP ENT

1. В Японии на пике популярности находятся корейские группы «Ля Серафим», «Нью Джинс» и «Айвы».

2. Новая развлекательная передача «У Со Чжина»

3. Корейский фантастический триллер «Чон И» - в лидерах Нетфликса по всему миру.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >