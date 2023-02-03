Шоубиз сегодня от 2 февраля

Предприниматель Sam Jung
2023-02-03
#Шоубиз Сегодня l 2023-02-02
1. В Японии на пике популярности находятся корейские группы «Ля Серафим», «Нью Джинс» и «Айвы».
2. Новая развлекательная передача «У Со Чжина»
3. Корейский фантастический триллер «Чон И» - в лидерах Нетфликса по всему миру.
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-02
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