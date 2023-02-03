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Дикая слива мэхва

#Мелодии Кореи l 2023-02-02

Мелодии Кореи

Дикая слива мэхва

Дикая слива мэхва расцветает поздней зимой, когда на дворе ещё стоят холода и идёт снег. За стойкость и непоколебимость в такую погоду это дерево и его белые ароматные цветы были горячо любимы корейскими аристократами. О мэхва сложено много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в этом выпуске.  


Выпуск 593. Дикая слива мэхва

* Песня «Мэхва тхарён» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Песня «Мэхвага» – Детский ансамбль традиционной песни «Ари»

* Песня «Обещание» – Чо Сун Чжа (вокал)

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