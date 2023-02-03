Предприниматель Sam Jung
2023-02-03
#Мелодии Кореи l 2023-02-02
Дикая слива мэхва расцветает поздней зимой, когда на дворе ещё стоят холода и идёт снег. За стойкость и непоколебимость в такую погоду это дерево и его белые ароматные цветы были горячо любимы корейскими аристократами. О мэхва сложено много стихов и песен, с некоторыми из них вы сможете познакомиться в этом выпуске.
Выпуск 593. Дикая слива мэхва
* Песня «Мэхва тхарён» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Песня «Мэхвага» – Детский ансамбль традиционной песни «Ари»
* Песня «Обещание» – Чо Сун Чжа (вокал)
2023-02-03
2023-02-03
2023-02-02
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