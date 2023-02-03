Три зарисовки Каннына. Ч.1





Назвать Каннын просто приморским городом явно недостаточно. Здесь жили литераторы, опередившие свою эпоху. Это также место рождения единственных в мире матери и сына, которые изображены на национальных банкнотах. А ещё здесь в воздухе витает аромат кофе.









Бесконечный берег на пляже Кёнпхо города Каннын, по выражению политика и литератора эпохи Чосон Чон Чхоля, является «белым шёлком, протянувшимся на целых десять ли» (1 ли = 500 м). Когда гуляешь там босиком, то долго-предолго остаётся в памяти ощущение от тёплых песчинок, которые щекотали ноги при каждом шаге.









Путешествие медленным шагом





Поэтесса среднего периода эпохи Чосон Хо Нан Соль Хон (1563—1589) была известна не только выдающимся литературным талантом, но и своей красотой. Возможно, из-за несчастной семейной жизни в 128 из 213 своих стихотворений она выражала желание покинуть этот мир и отправиться в мир бессмертных.

В Канныне прежде стоит посетить родовой дом Хо Гюна, написавшего первый роман на хангыле «Легенда о Хон Гиль Доне», и его старшей сестры Хо Нан Соль Хон. Хо Гюн был белой вороной в Чосоне. В своём романе он мечтал об идеальном обществе Юльдогук, в котором все люди равны. Хо Гюн говорил: «У меня прямой характер, поэтому, когда другие поступают неправильно, я не могу просто стоять и смотреть, и я не выношу глупости грубых дворян; меня от них воротит». Его твёрдый характер был проблемой, поэтому его то снимали с правительственных должностей, то восстанавливали в них. В страну, где не было места для других учений, за исключением неоконфуцианства, он ввозил католические книги и общался с такими буддийскими монахами, как Сосан-дэса. Но корейцев больше всего поражает та проницательность, с которой он разглядел талант своей старшей сестры. Скорбя о сестре, покинувшей мир в 27 лет, он собрал её стихотворения и издал посмертный сборник. Это была исключительная редкость в эпоху Чосон, и сборник Хо Нан Соль Хон сначала стал известен в Китае, а не на её родине.

В Мемориальном парке Хо Гюна и Хо Нан Соль Хон есть сосновая роща. Все сосны были пронумерованы, и у сосны №590 висит надпись: «Дорога пау-киль». Как выяснилось, словом «пау» на местном диалекте называют «пави», т.е. скалу, а оно удивительно похоже на имя вавилонской богини, которая могла исцелять умирающих людей простым прикосновением руки. Эту сосновую дорогу, наверное, вполне можно назвать дорогой исцеления.

Пау-киль оказалась грандиозной дорогой длиной 280 км, состоящей из 17 участков, соединявших север, юг, запад и восток Каннына. Когда идешь по дороге, появляется мост со статуей Хон Гиль Дона и памятной стелой, на которой высечено «Стихотворение о ветви бамбука» Хо Нан Соль Хон.





Дом наш стоит на берегу в Канныне,

Поэтому в воде, что течёт за воротами, я стирала шёлковую одежду.

По утрам, привязав лодку,

С завистью смотрела на уток-мандаринок, что улетали парами.





Недалеко от статуи находится и огромное здание в современном стиле у зарослей тростника, - это музей ARTE MUSEUM. «Прямо сейчас нет круче места для фотографирования!» - говорилось в одном отзыве. Этот музей, специализирующийся на иммерсивных выставках медиаарта и особенно любимый зумерами и миллениалами, расположен рядом с мемориальным парком. Здесь всегда так много посетителей, что туда трудно попасть без записи. В тёмном зале воздетые вверх руки посетителей с зажатыми в них смартфонами выглядели как инсталляция. И то, как люди выражали удивление, когда на них обрушивался свет и звук, тоже воспринималось как своего рода перформанс.





ARTE MUSEUM в Канныне — третье пространство иммерсивного медиаарта после двух других, ранее открытых на Чечжудо и в Ёсу. Одна из первых выставок, представленных в музее, «THUNDER», позволяет «ощутить на себе» удар молнии во время грозы.

ⓒ ARTE MUSEUM

После посещения родового дома Хо Гюна визит в музей напоминают слова «олд энд нью». Походив по залу медиаарта, созданного по мотивам природы, посетители обнаружат себя запертыми внутри обрушивающегося на них водопада, побывают в джунглях, где столкнутся с белым тигром из легенд, после чего ощутыят себя путешественниками во времени, которые смотрят на ночное небо под звуки «Ариран».

Выйдя из музея, люди осознают, что огромный водный массив в конце моста - это не море, а озеро Кёнпхо. Многие люди считают Каннын только морским городом, поэтому пейзаж с огромным озером, которому не видно конца, потрясает их. Такое озеро, возникшее в результате того, что море натолкало песка, который дамбой закрыл воду внутри, называется лагуной.

Мир наиболее прекрасен, когда видишь его, неспешно шагая. Потому что только тогда, когда идёшь медленно, замечаешь виды, которые пропускаешь, если едешь на машине или бежишь. Прекрасное водно-болотное угодье Кёнпхо, где растёт эвриала устрашающая, летающие маленькие бабочки и жуки, движущиеся в зависимости от времени дня длинные тени и моменты, когда смотришь на тень, тоже останавливаются в зависимости от скорости, с которой идёшь. Этот подарок, недоступный в трудовые будни, преподносит нам только путешествие размеренным шагом.





Пэк Ён Ок писательница

Хан Чжон Хён фотограф





Полный текст статьи «Три зарисовки Каннына»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.