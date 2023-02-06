Творчество гёрлз-группы Weki Meki

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В сегодняшнем выпуске мы познакомили наших радиослушателей вас с гёрлз-группой Weki Meki(위키미키). Коллектив дебютировал летом 2017 года. Группа состоит из восьми участниц. Перед дебютом, в 2016 году несколько участниц участвовали в телевизионной программе Produce 101. Двое из них – Чхве Ю Чжон(최유정) и Ким До Ён(김도연), оказавшись на первых позициях по результатам шоу, сначала дебютировали в проектной группе I.O.I(아이오아이), а после распада I.O.I вошли в состав Weki Meki.

Weki Meki находятся под эгидой агентства Fantagio(판타지오) и являются коллегами бойз-группы ASTRO(아스트로). Поэтому фанаты могут часто увидеть коллаборационные работы двух групп – они выпускают совместные песни, снимаются в совместных фотосессиях, рекламах и телесериалах.

Работы Weki Meki всегда завораживают своей яркостью и уверенностью. К сожалению, на протяжении всего 2022 года групповой деятельности Weki Meki не было. Но участницы активно занимались сольной карьерой – некоторые снимались в сериалах, участвовали в телешоу, выпускали сольники и участвовали в музыкальных проектах других исполнителей. Надеемся, что в этом году Weki Meki представят много хороших работ в полном составе.

На наших волнах прозвучали 9 музыкальных дорожек в исполнении Weki Meki, включая дебютный трек «Мне не нравится твоя девушка»(I don’t like your Girlfriend) и самый популярный трек «Siesta».