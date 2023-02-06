Джентльмен и девушка (9) 겸사겸사

Изменение отношений (관계의 일변)
2023-02-06
#Говорим как герои сериалов l 2023-02-06
Диалог недели
사라: 엄마 대체 왜 그래? 2층에는 왜 올라가?
Са Ра: Мама, ты что делаешь? Зачем ты поднялась на второй этаж?
기자: 우리 세종이 주려고 장난감 하나 사왔어.
Ки Чжа: Хотела передать Сэ Чжону игрушку, которую купила для него.
그 핑계로 세종이 방도 구경하고 내 강아지 체취도 좀 느껴보고 겸사겸사.
Под этим предлогом и комнату его посмотрю, почувствую его запах заодно.
사라: 엄마 미쳤어? 여기 보는 눈이 몇인데?!
Са Ра: Мама, ты что, с ума сошла? Знаешь, сколько тут глаз?!
내가 정말 엄마 때문에 못 살아!
Ты меня в гроб загонишь!
Фраза недели
겸사겸사
[Кём-са-кём-са]
Заодно
Примеры
☞ 백화점 가서 밥도 먹고 커피도 마시고 쇼핑도 하고 겸사겸사.
«В торговом центре и поедим, и кофе попьем, и пошопимся заодно.»
Другие выражения
☞ 겸사겸사해서
«Делать что-то заодно»
Примеры
☞ 네가 궁금하기도 하고 얼굴 본 지도 오래됐고 겸사겸사해서 왔어.
«Мне было интересно, как ты живешь, и мы так давно не виделись, вот я и заехала к тебе заодно.»
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-03
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