Изменение отношений (관계의 일변)





Режиссёр: Ким Ги Рим

В ролях: Рю Чжун Ёль, Чон Су Чжи и другие

Жанр: Драма

Премьера: 1 февраля 2023 г.





«Зазор»

Кён Рам и Чин Хун работают вместе. Один – начинающий режиссёр, другой – актёр. С виду они очень дружны, однако их никогда не оставляло чувство зависти друг к другу. Однажды они встречают очаровательную девушку по имени Мин Со, которая становится причиной начала очередного соперничества между ними.





«Спешащие люди»

Чун Сок владеет небольшим магазином. Его будни не отличаются особым разнообразием, но вот однажды в магазин врывается грабитель. Молодой человек наживает на кнопку вызова полиции. Ему необходимо продержаться 10 минут до прибытия стражей правопорядка.





«Нигде»

Немой гитарист Чин Чхоль и слепая певица Со Ын по неизвестной причине находятся в бегах от людей в чёрных костюмах.





«Коснуться»

Детектив Хён Сок обладает сверхъестественной способностью. Коснувшись предмета, он видит воспоминания его владельца. Во время расследования одного из убийств Хён Сок узнаёт жертву.