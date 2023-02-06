ⓒ Ah Young Kim

Дата рождения: 26 февраля 1991 г.

Рост: 161 см

Вес: 50 кг

Дебют: мини-сериалы YouTube-канала «Короткий сценарий» (짧은 대본)





Актриса Ким А Ён снимается в мини-сериалах YouTube-канала «Короткий сценарий» (@short_paper). Параллельно ведёт собственный YouTube-канал «Мир А Ён» (@aoung__), в котором рассказывает о своих буднях и съёмках на сцене. Актриса является участницей третьего сезона юмористической передачи «Субботним вечером в прямом эфире: Корея» (SNL 코리아). Девушка привлекла широкое внимание общественности благодаря роли работника поколения MZ. Этот персонаж, получивший прозвище «Безумец с ясным взглядом» (맑은 눈의 광인), совершает странные поступки, сохраняя улыбающееся выражение лица с широко раскрытыми глазами.