Рассказ «Неумелая воровка» писателя Хён Чжин Гона

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Поскольку мы не могли отапливать обе комнаты, то спали практически в одной комнате, разделённой перегородкой – мы в одной части, помощница в другой. Её жалобы и причитания сыпались из-за перегородки непрерывно, как поток водопада. Она долго не могла заснуть. А если вдруг замечала, что я не сплю, то выплёскивала на меня все свои печали и горести.

- Если меня не спасут в этом святом доме, то кто меня спасёт?

Она твёрдо, настойчиво и беспрерывно приставала, изводила, умоляла, упрашивала, как будто я был обязан её спасти. Иногда из-за бессонницы я так и не мог заснуть до утра. После ночных стенаний она засыпала беспокойным сном, но и он длился недолго.









Утром моя жена вышла в комнату вслед за помощницей и увидела рассыпанный на полу рис. Сначала жена подумала, что рис просыпался, когда его набирали, но, присмотревшись, она заметила, что след шёл ровной линей от комнаты во двор, со двора к колодцу. Это показалось жене странным, поэтому она прошла за помощницей и обнаружила, что след тянулся за ней везде. В конце концов, выяснилось, что пожилая женщина прятала рис в одежде. Она набивала рисом старый пояс для денег и застёгивала его под грудью, но из дырки рис просыпался, оставляя следы на её пути.





할멈이 일어나 나간 뒤로 아내가 나가 보니

마룻바닥에 쌀낱이 흩어져 있었다.

밥쌀을 내다가 떨어뜨린 것인가 하였더니

자세히 살펴보니 마루로부터 뜰로,

뜰로부터 우물 가는 길로,

쌀이 줄을 그은 것처럼 흘러 있었다.





하도 이상해서 할멈 뒤를 쫒아가 보니까

그의 걷는 대로 쌀이 줄줄 흘러내린 것을 발견하였다.





필경 할멈의 품속에 쌀을 감추어 둔 것이 발견되었다 한다.





그는 헌 전대 하나를 주워서

쌀을 불룩하게 집어넣어 가지고 가슴 밑에 찼는데

전대의 구멍이 뚫어져서

그의 걷는 대로 쌀이 흐르게 된 것이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Это произведение было написано в 1931 году, когда Великая депрессия ударила даже по Японской империи. Чтобы перенаправить внутренние недовольства вовне, Япония инициировала войну, из-за чего в эти годы корейское государство Чосон испытывало ещё большее политическое давление. Помощница главного героя ощутила на себе все экономические трудности. На примере героини читатель может увидеть, насколько жизнь простых людей зашла тогда в тупик. В те времена таким семьям было сложно прожить не только день, а даже несколько часов. Бедняки колониальной Кореи страдали изо дня в день.









Моё сердце слишком разрывалось, чтобы с улыбкой счесть действия пожилой женщины за повадки неумелой воровки. Неужели она испугалась полиции, как и сказал Тэ Ук? Действительно ли она думала, что три надёжно спрятанные в одежде монетки обнаружат, и не у какого-нибудь духа, а у живого человека? Почему она так легко оставила эту драгоценную мелочь, ведь она могла купить на неё конфеты для любимого внука?

Эти монеты помощница оставила специально. Она выложила их, чтобы мы обязательно увидели. Швырнула монеты нам в лица, практически в душу.





나는 그 할멈의 한 일을 서투른 도적의 노릇으로 웃어버리기엔

너무 맘이 저리었다.





대욱의 말마따나 할멈은 과연 파출소를 겁내었을까?

아무도 몰래 안전하게 제 품속에 든 동전 세 푼이

귀신 아닌 사람에게 발각되리라고 믿었을까?

사랑하는 손자에게 사탕이라도 사 줄 수 있는 그 귀중한 동전 세 푼을

얼떨결에 그리 쉽사리 내어 놓았을까?





그는 일부러 동전 세 푼을 내어 던진 것이다.

보라는 듯이 내어 던진 것이다.





우리의 얼굴을 향해서,

심장을 향해 이 동전 서 푼을 후려갈긴 것이다.









Писатель Хён Чжин Гон (9.08.1900 – 25.04.1943) родился в г. Тэгу. Дебютировал в 1920 году с рассказом «Жертвенные цветы».