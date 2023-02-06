Знаковые объекты Северной Кореи эпохи Ким Чон Ына

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В любую эпоху представители власти стремились продемонстрировать своё величие с помощью архитектурных произведений. Одним из самых видных архитектурных заповедников, построенных в годы правления Ким Чон Ына, является Центр науки и технологий, расположенный на острове Ссуксом (쑥섬) на реке Тэдонган в Пхеньяне. Главное здание Центра науки и технологий построено в форме атома. В эпоху Ким Чон Ына стали возводиться масштабные жилые комплексы со всеми удобствами, которые превратились в новые знаковые сооружения. В прошлом жилые дома на Севере строились только по нескольким утверждённым проектам. Однако на улице Мирэ-кори невозможно увидеть два здания с одинаковым дизайном. После прихода к власти нынешнего северокорейского лидера Ким Чон Ына были проведены работы по реконструкции Пхеньянского международного аэропорта Сунан и Пхеньянского железнодорожного вокзала. В провинции Канвондо построен горнолыжный курорт мирового класса Масик. Он рассчитан главным образом на иностранных туристов, но построены также многочисленные объекты, которыми могут пользоваться простые граждане, например, аквапарк, ипподром и парки в Пхеньяне. Среди крупных туристических проектов - прибрежная туристическая зона «Вонсан-Кальма», горнолыжный курорт «Масик» и курорт на горячих источниках «Яндок». Нынешний глава Северной Кореи постоянно подчёркивает, что дизайн северокорейских сооружений должен соответствовать мировым трендам в архитектуре. Северокорейцы гордятся тем, что их страна вошла в «золотой век архитектуры». Сегодня мы поговорим о новых знаковых объектах Северной Кореи, которые появились в годы правления Ким Чон Ына. А поможет нам в этом профессор Им Дон У с факультета городского планирования Университета Хоник.