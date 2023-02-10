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Шоубиз сегодня от 9 февраля

#Шоубиз Сегодня l 2023-02-09

Сеул сегодня

ⓒ NETFLIX, HighZium studio1. Новости о детях звезд становятся все более популярными. 

2. «Физикал 100» занял четвертое место в рейтинге популярности Нетфликса в мире. 

3. Виртуальное музыкальное шоу на выбывание приобрело много поклонников в Японии. 

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