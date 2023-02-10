Шоубиз сегодня от 9 февраля

Три зарисовки Каннына. Ч.2
2023-02-10
#Шоубиз Сегодня l 2023-02-09
1. Новости о детях звезд становятся все более популярными.
2. «Физикал 100» занял четвертое место в рейтинге популярности Нетфликса в мире.
3. Виртуальное музыкальное шоу на выбывание приобрело много поклонников в Японии.
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-09
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