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Современные вариации на традиционные мелодии

#Мелодии Кореи l 2023-02-09

Мелодии Кореи

Современные вариации на традиционные мелодии

Корейские традиционные мелодии всё чаще обретают новую жизнь в современной обработке. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 февраля вы сможете познакомиться с современными вариациями и узнать о замыслах их создания.


Выпуск 594. Современные вариации на традиционные мелодии

* Мелодия «Урожайный год» – Пак Кён Хун (композитор)

* Мелодия «Син сэгаракпёльгок» – Дуэт ReMidas

* Мелодия «Коридор» – Группа Miso Company

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