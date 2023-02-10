Корейские традиционные мелодии всё чаще обретают новую жизнь в современной обработке. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 февраля вы сможете познакомиться с современными вариациями и узнать о замыслах их создания.





Выпуск 594. Современные вариации на традиционные мелодии

* Мелодия «Урожайный год» – Пак Кён Хун (композитор)

* Мелодия «Син сэгаракпёльгок» – Дуэт ReMidas

* Мелодия «Коридор» – Группа Miso Company