Три зарисовки Каннына. Ч.2
2023-02-10
#Мелодии Кореи l 2023-02-09
Корейские традиционные мелодии всё чаще обретают новую жизнь в современной обработке. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 9 февраля вы сможете познакомиться с современными вариациями и узнать о замыслах их создания.
Выпуск 594. Современные вариации на традиционные мелодии
* Мелодия «Урожайный год» – Пак Кён Хун (композитор)
* Мелодия «Син сэгаракпёльгок» – Дуэт ReMidas
* Мелодия «Коридор» – Группа Miso Company
2023-02-10
2023-02-10
2023-02-09
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