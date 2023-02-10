Три зарисовки Каннына. Ч.2





Дом с чёрным бамбуком





Очжукхон, место рождения Син Саимдан и её сына И И — один из старейших частных домов в Корее. Портреты матери и сына украшают банкноты в 50.000 и 5.000 вон соответственно.

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Что является главным символом страны? Кому-то на ум придёт канадский кленовый лист, бразильская самба или Эйфелева башня, а кому-то - денежные банкноты. Сто долларов США - самая крупная банкнота в этой мировой валюте. На ней изображён Бенджамин Франклин, один из отцов-основателей США. А кто украшает собой банкноту в 50 тысяч вон, самую крупную купюру в Корее? Не кто иной, как Син Саимдан.

На корейских банкнотах изображены пять человек, и двое из них - это И И (псевдоним Юльгок), величайший мыслитель и премьер-министр эпохи Чосон, и его мать Син Саимдан. Это единственные в мире мать и сын, чьи портреты украшают национальные банкноты. После того как в 1972 году Юльгока выбрали для изображения на купюре в 5 тысяч вон, Очжукхон - дом, где он родился, - появился на банкноте вместе с ним. «Очжук» - это вид бамбука с чёрным стеблем, который рос во дворе дома Юльгока, поэтому дом получил такое название.

Нынешний облик дома - результат реставрации в рамках начатого в 1996 году правительственного проекта по восстановлению культурного наследия. В 1998 году дом стал частью Каннынского городского музея, после чего там открыли выставку, посвящённую истории, культуре и историческим местам Каннына, привлекая 80-90 тысяч человек ежегодно.

У входа, ведущего к дому Очжукхон, люди фотографируются перед памятником, посвящённым банкнотам с матерью и сыном. Когда посещаешь дом, где жил известный человек, кажется, что входишь в его внутренний мир. А после дождя чёрная черепица Очжукхона и зелёный лес становятся более насыщенного цвета, а шелест колышущегося на ветру чёрного бамбука действует успокаивающе на души посетителей.





Город кофе





Кафе, выстроившиеся цепочкой вдоль 500-метрового пляжа Анмок, пришли на смену старым кофейным автоматам, а с наступлением 1990-х гг. стали популярной туристической достопримечательностью Каннына.

Днём рождения Улицы кофе можно считать тот день, когда в рыбацкой деревне Анмок был установлен первый кофейный автомат, что произошло в далёких 80-х. Среди посетителей Анмока прошёл слух, что кофе из автомата необычайно хорош. С того времени вдоль дороги перед пляжем стали один за другим появляться кофейные автоматы. Их владельцы делали вкус кофе особенным благодаря собственным ноу-хау и прикрепляли к автоматам подробные разъяснения. Вслед за обретшими популярность автоматами стали возникать кафе, сформировав со временем знаменитую Улицу кофе, куда часто наведываются даже иностранцы.





Пак И Чху — единственный представитель первого поколения корейских бариста, который по-прежнему много и активно работает. Пионер распространения культуры кафе в Корее, Пак в 2000 году перебрался из Сеула в Каннын и открыл Bohemian Roasters.

Если для корейцев, родившихся в 1980-х годах, символами Каннына были Кёнпхо и море, то для миллениалов и зумеров - это кофе. В маленьком городе, население которого чуть больше 200 тысяч человек, сейчас более 500 кафе. Кафе «Bohemian Roasters» Пак И Чху - одна из главных причин славы местного кофе. Говоря об истории кофе в Корее, обязательно упоминают имя Пак И Чху, поскольку он первым в стране попробовал самостоятельно обжаривать свежие зёрна. В зависимости от степени обжарки разнится вкус и аромат кофе, и когда даже те, кто не любил кофе из-за специфической горечи, научились наслаждаться не только его ароматом, но и вкусом. Так кофе Пак И Чху обрёл известность.

Пак открыл свои первые кафе в столичных районах Хехва-дон и Анам-дон, а потом, в 2001 году, неожиданно переехал в Кёнпхо, в Каннын. Переезд в провинцию вместо открытия филиала в столице был неординарным решением. Случаи, когда чей-либо личный выбор, создав эффект бабочки, полностью меняет характер города, привлекают внимание людей. Подобно тому, как Портленд стал альтернативой для людей, уставших от шума и суеты Нью-Йорка или Лос-Анджелеса, Каннын для Пак И Чху выглядел идеальным городом, способным принять его в свои объятия.

Теперь люди, если едут в Каннын, обязательно заглядывают в кофейни, чтобы купить кофе в зёрнах и сфотографироваться на фоне огромных обжарочных аппаратов. А ещё посещают Coffee Cupper (커피 커퍼) - музей кофе, где можно узнать историю кофе и увидеть разные сорта кофейных деревьев. Потребление кофе стало привычной повседневностью: заработавшись допоздна, мы пьём сладкий микс «три-в-одном», чтобы взбодриться, по утрам - американо, днём, когда вдруг пробудилось чувство голода или начинает одолевать дремота, - латте. Любовь корейцев к кофе сделала Корею страной с самым большим количеством кафе в мире по отношению к числу городов. В Канныне кофе в стаканчике из автомата создал новую культуру и изменил город, который прежде было другим.





Пэк Ён Ок писательница

Хан Чжон Хён фотограф





Полный текст статьи «Три зарисовки Каннына»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.