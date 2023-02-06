Сон Чжун Ги и Кэти Луиз Сондерс ждут ребёнка

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Южнокорейский актёр Сон Чжун Ги (송중기) объявил о заключении брака с британской актрисой Кэти Луиз Сондерс. «Я и Кэти поклялись провести остаток жизни вместе, и совсем скоро у нас появится ребёнок»,- говорится в послании артиста, опубликованном в его фан-сообществе. Это второй по счёту брак Сон Чжун Ги. Ранее, 31 октября 2017 г., актёр женился на популярной южнокорейской актрисе Сон Хе Гё (송혜교). Поводом для развития отношений стали совместные съёмки в сериале телеканала KBS2 «Потомки солнца» (태양의 후예). Однако пара просуществовала не более двух лет. В июне 2019 г. Сон Чжун Ги и Сон Хе Гё подали заявление на развод. Сон Чжун Ги является одним из популярнейших южнокорейских актёров. Он активно снимается в фильмах и сериалах. Среди его последних работ особого внимания заслуживает сериал «Младший сын семьи чэболей» (재벌집 막내아들), максимальный телевизионный рейтинг которого составил 30,1%. В ближайшем будущем запланирована премьера нескольких кинокартин с его участием, в том числе «Богота» (보고타) и «Хваран» (화란).