IU и Пак По Гом снимутся в совместном сериале

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В первой половине текущего года состоится премьера сериала «Спасибо за работу» (폭싹 속았수다). Главные роли в нём исполнят певица, актриса IU (아이유) и актёр Пак По Гом (박보검), сообщает студия Pan Entertainment. Сюжет сериала развивается вокруг двух главных героев Э Сун и Кван Сика, родившихся в 50-е годы на острове Чечжудо. Э Сун – бунтарка по своему характеру. Она с детства отличалась любовью к книгам, поэтому мечтала стать поэтессой. Однако она не могла посещать школу по семейным обстоятельствам. Кван Сик – добрый молчаливый парень, который очень любит свою подругу Э Сун. Автором сценария является Им Сан Чхун (임상춘), написавший тексты для таких сериалов как «По своему пути» (쌈, 마이웨이), «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵). Режиссёр Ким Вон Сок (김원석) ранее снял такие сериалы как «Мисэн» (미생), «Мой ачжосси» (나의 아저씨).