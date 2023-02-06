Веб-комикс «Тёмная Луна: Кровавый алтарь» набрал 100 млн просмотров

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Веб-комикс «Тёмная Луна: Кровавый алтарь» (다크 문: 달의 제단), представленный в январе 2022 г., набрнал более 100 млн просмотров. Контент получил особую популярность у европейских и китайских читателей, сообщили в продюсерском агентстве HYBE. Его немецкая и испанская версии более десяти недель занимали первую строчку среди воскресных веб-комиксов платформы Naver Webtoon. Контент представляет собой романтическую историю о семи участниках группы ENHYPEN (엔하이픈), представших в роли вампира, и девушке по имени Су Ха. В сентябре 2022 г. певцы записали саундтрек к комиксу под названием «Одна на миллиард» (원 인 어 빌리언). Ранее компания HYBE представила аналогичные контенты с участием других групп, в том числе, BTS (방탄소년단), Tomorrow X Together (투모로우바이투게더), LE SSERAFIM (르세라핌) и &TEAM (앤팀).