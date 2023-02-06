Группа BLACKPINK выступила в Мексике и Австралии

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Продюсерское агентство YG Entertainment объявило о проведении дополнительных концертов гёрл-группы BLACKPINK (블랙핑크) в рамках мирового турне BORN PINK. 26 апреля состоится концерт в Мехико, 10-11 июня – в Мельбурне, 16-17 июня – в Сиднее. Общее количество зрителей должно составить более ста тысяч человек. Выступление BLACKPINK в Австралии имеет особое значение для одной из участниц группы Розе (로제), которая провела в этой стране первые 15 лет жизни. Предстоящая серия концертов в Австралии станет для BLACKPINK второй по счёту за последние четыре года.