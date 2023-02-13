Джентльмен и девушка (10) 사람을 뭘로 보고

Оазис (오아시스)
2023-02-13
#Говорим как герои сериалов l 2023-02-13
Диалог недели
영국: 왜요?
Ён Гук: Что?
단단: 회장님 목소리가 아직도 삐치신 거 같은데
Дандан: По вашему голосу слышно, что вы до сих пор обижены.
제가 아까 미는 바람에 뽀뽀 못 해서 삐치신 거예요?
Это потому, что я вас оттолкнула, и вы не смогли меня поцеловать?
영국: 이...이거 봐요 박선생! 지금 사람을 뭘로 보고!
Ён Гук: С-слушайте, Дандан! За кого вы меня принимаете?
내가 그래서 그런 게 아니라 박선생이 날 미는 바람에 넘어져서
Это не из-за поцелуя, а потому, что вы меня толкнули, и я упал.
나 하마터면 꼬리뼈 부러질 뻔했다구요!
Вы понимаете, что я чуть не сломал себе копчик?!
단단: 죄송해요. 사실은 아까 너무 당황해서 애들이 볼까봐 저도 모르게
Дандан: Извините. По правде, я так растерялась, ведь дети могли нас увидеть.
아까 회장님이랑 저랑 그러다 들킬 뻔했잖아요.
Нас чуть не поймали с поличным.
영국: 알았어요 알았어. 아까는 상황이 급박했으니까 내가 이해하고 넘어가죠.
Ён Гук: Ну, хорошо, хорошо. Это была опасная ситуация, я понимаю. Забудем об этом.
Фраза недели
사람을 뭘로 보고
[Са-рам-ыль му-ол-ло бого]
За кого вы меня принимаете?
Примеры
☞ - 아냐가 쿠키를 먹은 범인이 너라고 생각해.
- 뭐? 사람을 뭘로 보고!
«- Аня думает, что это ты преступница, которая съела печеньку.
- Что? За кого она меня принимает?»
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-11
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