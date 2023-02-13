Музыкальные новинки января 2023 года





Нашу очередную рубрику «Музыкальные новинки» мы посвятили музыкальным работам, выпущенным в январе нового 2023 года. Мы познакомились с работой певца и поэта Ли Соломона(이솔로몬). 29-летний поэт дебютировал певцом в 2021 году через музыкальный телешоу «Завтра я – народный певец»(내일은 국민가수). В шоу на выживание Ли Соломон показал прекрасные выступления и вошёл в финальную семёрку шоу. В прошлом месяце вышел его первый мини-альбом, который называется [Когда рассвет внезапно настигает меня]. Мы с вами прослушали лиричную композицию «День рождения»(생일).

Затем на наших волнах прозвучали трек «Love War» или же «Любовная война» от певицы YENA(최예나) и композиция «Дорогое похмелье»(비싼 숙취) в исполнении Ли Сын Юна(이승윤). Также мы предложили вашему вниманию лиричную музыкальную дорожку «Песня для тебя»(그댈 위한 노래) в исполнении одной из лучших и талантливейших вокалисток страны Gummy(거미). Певица празднует в этом году 20-летие творческой деятельности!

Далее последовал саундтрек к телесериалу «Можем ли мы быть незнакомцами»(남이 될 수 있을까). Композиция называется «Прости меня»(다른 시선/Forgive Me), а исполнил ее известный певец Хван Чхи Ёля(황치열). Также в нашем эфире прозвучали песни «Gonna Be Alright» или же «Всё будет хорошо» бойз-группы VIXX(빅스), «Afternoon»(오후) в исполнении Пёль(별), «I'm Sorry» певицы Ailee и «Twinkle, Twinkle»(별꽃동화) в исполнении гёрлз-группы ILY:1(아일리원).