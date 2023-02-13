Оазис (오아시스)





Режиссёр: Хан Хи

В ролях: Чан Дон Юн, Соль Ин А, Чху Ён У

Жанр: Сериал

Премьера: 25 января 2023 г.





Действие сериала происходит в период 80-90-х годов. В центре внимания три главных героя, которые борются за свои мечты, дружбу и первую любовь.