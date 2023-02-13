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Оазис (오아시스)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-02-13


Режиссёр: Хан Хи

В ролях: Чан Дон Юн, Соль Ин А, Чху Ён У

Жанр: Сериал

Премьера: 25 января 2023 г.


Действие сериала происходит в период 80-90-х годов. В центре внимания три главных героя, которые борются за свои мечты, дружбу и первую любовь.

Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
Оазис (오아시스)
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