Оазис (오아시스)
2023-02-13
#Новости шоу-бизнеса l 2023-02-13
Режиссёр: Хан Хи
В ролях: Чан Дон Юн, Соль Ин А, Чху Ён У
Жанр: Сериал
Премьера: 25 января 2023 г.
Действие сериала происходит в период 80-90-х годов. В центре внимания три главных героя, которые борются за свои мечты, дружбу и первую любовь.
2023-02-13
2023-02-13
2023-02-11
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >