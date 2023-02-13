ⓒKim Ri-an instagram

Дата рождения: 13 июля 1990 г.

Рост: 167 см

Вес: 50 кг

Дебют: комедиант телерадиокомпании SBS, 2016 г.





Комедиант Ким Ри Ан дебютировала в 2016 году, устроившись на работу в телерадиокомпанию SBS. В начале своего пути принимала участие в ряде сценок юмористической передачи «Ищущие смеха» (웃음을 찾는 사람들). Настоящая популярность к ней пришла в 2022 году благодаря вымышленному персонажу Ририко (리리코). Видеоролики с ней доступны для просмотра на YouTube (@neotubekorea). Девушка является стримером одной из интернет-платформ. Среди её основных черт – двойственность характера, проявляющаяся в манере поведения и разговора. На сегодняшний день – это один из популярных вымышленных персонажей в РК наряду с Танакой (다나카).