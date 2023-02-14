Борьба с изменением климата в Северной Корее

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Изменение климата на Корейском полуострове происходит быстрее, чем в среднем на нашей планете, и на Севере - быстрее, чем на Юге. За последние 133 года средняя температура Земли увеличилась на 0,85 градуса по Цельсию, а на Корейском полуострове всего лишь за 30 лет - на 1,2 градуса. Кроме того, повышение средней температуры в Северной Корее за 10 лет составляет 0,45 градуса, что в 1,3 раза быстрее, чем в Южной Корее, где отметка составила 0,36 градуса.

Согласно отчёту, который Северная Корея представила в ООН, число жертв стихийных бедствий составило в 2015-м году около ста человек, в 2016-м году - 523 человека, в 2018 году - 151 человек, в 2020-м году- 127 человек. Засуху 2015-го года сами северокорейцы назвали сильнейшей за последние сто лет.

Причиной частых стихийных бедствий в Северной Корее является обезлесение гор. Безрассудная вырубка деревьев на склонах гор на протяжении многих десятилетий практически лишила страну лесов. В результате чего почва не удерживает воду и приводит к наводнениям и засухам. Усилия Северной Кореи по реагированию на изменение климата начались с восстановления лесов. В 2013 году принят Закон о возобновляемых источниках энергии. В 2016 году Северная Корея присоединилась к Парижскому соглашению об изменении климата.

Сегодня мы поговорим о том, какие меры по борьбе с изменением климата принимаются в Северной Корее, и в этом нам поможет старший научный сотрудник Корейского института лесного хозяйства госпожа О Сам Он.