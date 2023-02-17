Шоубиз сегодня от 16 февраля

Поп-ап сторы: развлечение, опыт, потребление
2023-02-17
#Шоубиз Сегодня l 2023-02-16
Агентство HYBE приобрело крупный пакет акции агентства SM Entertainment, став таким образом, самым крупным его акционером.
Что это означает для будущего рынка популярной музыки в Корее?
2023-02-17
2023-02-16
2023-02-17 15:09:12
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