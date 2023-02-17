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Шоубиз сегодня от 16 февраля

#Шоубиз Сегодня l 2023-02-16

Сеул сегодня

ⓒ HYBE, SM EntertainmentАгентство HYBE приобрело крупный пакет акции агентства SM Entertainment, став таким образом, самым крупным его акционером. 


Что это означает для будущего рынка популярной музыки в Корее? 

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