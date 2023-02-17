Когда в жизни происходят перемены, людям свойственно фокусироваться не на предвкушении чего-то нового, а на грусти от расставания с чем-то привычным. Возможно, именно по этой причине сложено так много песен о расставаниях и переменах. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 16 февраля вы сможете познакомиться с песнями о переменах, а также узнать об особенностях некоторых песенных жанров.





Выпуск 595. Песни о переменах

* Песня «Посаженные ивы» – Группа «Сиро»

* Песня жанра танга «Сачхольга» – Чо Сан Хён (вокал)

* Песня жанра чонга «Сачхольга»» – Ха Юн Чжу (вокал), Юн Чжу Хи (скрипка хэгым), Будапештский оркестр