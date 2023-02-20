Вышел второй сезон сериала «Казино»

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Стриминговая платформа Disney+ представила 15 февраля продолжение долгожданного сериала «Казино» в главной роли с актёром Чхве Мин Сиком (최민식). Второй сезон состоит из восьми серий, первые три из которых были опубликованы в первый день премьеры. Сериал начинается со сцены, в которой один из подчинённых главного героя Чха Му Сика приходит ночью к нему домой, чтобы расправиться с ним. Первые три серии насыщены большим количеством событий. Чха Му Сику предстоит разобраться с обиженным на него подчинённым Со Тхэ Сиком, выбраться из ловушки, организованной бандой киллеров, прибывших на Филиппины из Пусана. Динамичность сюжета стала главной особенностью второго сезона, поскольку в первой части сериала основное внимание зрителя было уделено истории Чха Му Сика, его жизненному пути. Третья серия заканчивается сценой убийства начальника главного героя неким киллером, которого послал обманутый партнёр убитого. Продолжение истории короля игорного бизнеса Чха Му Сика – в четвёртой серии, премьера которой состоится 22 февраля.