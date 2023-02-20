Телеканал TV Chosun объявил о новой музыкальной передаче

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Телеканал TV Chosun анонсировал выход музыкальной передачи «Шоу королев» (쇼퀸), премьера которой состоится в июне этого года. В ней примут участие начинающие певицы, которые поборются за главный денежный приз – 100 млн вон (77 тыс. долларов). В настоящее время организаторы проводят набор желающих выступить на сцене перед телезрителями. Участницы должны соответствовать двум критериям. Они должны быть рождены в период с 1970 по 2014 гг., а также не иметь ранее изданных музыкальных пластинок, поскольку данный конкурс ориентирован для начинающих певиц. Вести передачу будут певец Чан Мин Хо (장민호) и медийная персона Чан Сон Гю (장성규).