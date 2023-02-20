Режиссёр Пон Чжун Хо приглашён на Фестиваль корейского кино во Флоренции

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Южнокорейские режиссёр Пон Чжун Хо (봉준호) впервые за 12 лет посетит Фестиваль корейского кино во Флоренции, который состоится с 30 марта по 7 апреля. Он получил приглашение принять участие в мастер-классе, запланированном в предпоследний день кинофестиваля. Организаторы мероприятия и местные жители придают важное значение встрече с заслуженным режиссёром, получившим признание не только в РК, но и во всём мире. Предстоящий фестиваль откроет режиссёрская версия фильма «Хансан: Появление дракона» (한산 리덕스) режиссёра Ким Хан Мина (김한민). В этом году в рамках новой секции «Корейские женщины» (한국 여성) состоится показ нескольких фильмов, в числе которых «Переговоры» (교섭) режиссёра Им Сун Ре (임순례), «Следующая Со Хи» (다음 소희) режиссёра Чон Чжу Ри (정주리). Всего в рамках фестиваля будет показано 29 полнометражных и 41 короткометражный фильм.