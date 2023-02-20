Группа NewJeans назначена амбассадором Сеула

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Гёрл-группа NewJeans (뉴진스) выбрана амбассадором города Сеула. Это произошло в рамках церемонии 16 февраля в столичной мэрии. По словам участниц группы, именно в Сеуле состоялась первая встреча с их поклонниками из фан-клуба Bunnies. Этот город имеет драгоценные воспоминания не только NewJeans, но и многих других жителей, поэтому для нас большая часть стать его амбассадорами, сказали певицы в свой благодарственной речи. Кроме NewJeans на роль амбассадора столицы РК были приглашены ютубер Syukaworld (슈카월드), тиктокер On Oppa (온오빠), певец Ли Сок Хун (이석훈), комедиант Ким Ён Мён (김용명) и многие другие.