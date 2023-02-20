Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Счёт (카운트)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-02-20


Режиссёр: Квон Хёк Чэ

В ролях: Чин Сон Гю, Сон Ю Бин, О На Ра

Жанр: Драма

Премьера: 22 февраля 2023 г.


Главный герой Си Хон, бывший Олимпийский чемпион по боксу, сейчас работает преподавателем физкультуры в одной из школ. Он давно оставил спортивную карьеру, однако его спортивное упрямство до сих пор не даёт покоя ему и его коллегам. Несмотря на возражения супруги и директора школы, Си Хон решает открыть секцию бокса. Выбрав несколько ребят, он начинает подготовку к соревнованиям.

Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Счёт (카운트)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >