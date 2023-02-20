Счёт (카운트)

Группа NewJeans назначена амбассадором Сеула
2023-02-20
#Новости шоу-бизнеса l 2023-02-20
Режиссёр: Квон Хёк Чэ
В ролях: Чин Сон Гю, Сон Ю Бин, О На Ра
Жанр: Драма
Премьера: 22 февраля 2023 г.
Главный герой Си Хон, бывший Олимпийский чемпион по боксу, сейчас работает преподавателем физкультуры в одной из школ. Он давно оставил спортивную карьеру, однако его спортивное упрямство до сих пор не даёт покоя ему и его коллегам. Несмотря на возражения супруги и директора школы, Си Хон решает открыть секцию бокса. Выбрав несколько ребят, он начинает подготовку к соревнованиям.
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20 13:50:37
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