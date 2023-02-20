Группа NewJeans назначена амбассадором Сеула
2023-02-20
#Информация об исполнителях l 2023-02-20
Дата рождения: 1 мая 1995 г.
Рост: 162 см
Дебют: гёрл-группа OH MY GIRL, апрель 2015 г.
Певица Ким Ми Хён, более известная под псевдонимом MIMI, дебютировала в апреле 2015 года в составе группы OH MY GIRL. В основном девушка исполняет рэп, а также принимает участие в написании слов к песням группы. В их числе популярный хит Nonstop (살짝 설렜어). Ким Ми Хён также обладает хорошими танцевальными способностями, бегло говорит на японском языке. Девушка увлекается модой, кулинарией, боксом. В последнее время Ким Ми Хён часто появляется в развлекательных передачах. В их числе «Земная аркада» (뿅뿅 지구오락실), «Радиозведа» (라디오 스타), SNL Korea (SNL 코리아). Параллельно с этим девушка снимается для ряда журналов моды.
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20 13:50:37
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