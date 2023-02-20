Самый популярный кинокомпозитор Кореи – Чон Чжэ Иль

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Сегодня мы познакомили вас с творчеством гениального композитора, певца, продюсера и музыканта Чон Чжэ Иля(정재일). Всемирную славу приобрёл как композитор саундтреков к фильму «Паразиты» и сериалу «Игра в кальмара». Чон Чжэ Иль начал заниматься музыкой с трёх лет, когда по настоянию матери стал учиться игре на пианино. В 10 лет музыкант начал учиться игре на гитаре и на сегодняшний день играет более чем на десяти инструментах. Говорят, что ему достаточно лишь одного месяца, чтобы освоить любой музыкальный инструмент.

Когда музыкант учился в седьмом классе, по предложению матери поступил в Сеульскую джазовую академию и стал первым студентом музыкального училища. В 1995 году Чон Чжэ Иль дебютирует в качестве бас-гитариста панк-группы Gigs(긱스). В 2003 году парень дебютирует как сольный исполнитель с альбомом [Слёзы](눈물꽃). В нашем эфире прозвучали два трека из дебютного альбома – «Слёзы»(눈물꽃) и «Может быть»(그럴지도 모른다고). Следом прозвучала музыкальная пьеса под названием «Revealed», которую Чон Чжэ Иль написал для спектакля «Пожары»(Incendies).

В 2015 году Чон Чжэ Иль выпустил совместный альбом вместе с Хан Сын Соком(한승석), исполнителем пхансори. За этот альбом артисты получили премию «Лучший альбом в области джаза и кроссоверной музыки». В 2017 году они выпустили второй совместный альбом под названием [И вот, наконец, море](끝내 바다에). Мы предложили вашему вниманию композиции «Колыбельная»(자장가) из этого альбома.

В 2018 году музыкант был приглашен на концерт, проведённый в рамках Межкорейского саммита 2018 года, где он блестяще сыграл на фортепиано. Сегодня гений-музыкант работает в различных направлениях – работает композитором и продюсером музыки к фильмам и сериалам, создаёт песни для мюзиклов и спектаклей, участвует в музыкальных проектах других исполнителей как аранжировщик и сессионный музыкант, а также регулярно выпускает свои сольники. После огромного успеха, как кинокомпозитора «Паразитов» и «Игры в кальмара», Чон Чжэ Иль находится в центре внимания индустрии кино и музыки. Он также создал музыку для фильма «Брокер», - в сетях вы найдёте его под названием «Посредник» - премьера которого состоялась летом прошлого года. Это корейский фильм японского режиссёра и сценариста Хирокадзу Корээда. Лента выиграла «Приз экуменического жюри» на Каннском кинофестивале. На наших волнах прозвучали саундтреки к этому фильму, которые называются «Начало – это дождь»(시작은…비), «Стать птицей»(새처럼) и «Простить»(용서).