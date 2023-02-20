Джентльмен и девушка (11) 입이 안 떨어지네

Группа NewJeans назначена амбассадором Сеула
2023-02-20
#Говорим как герои сериалов l 2023-02-20
Диалог недели
단단: 큰사모님 제 방까진 어쩐 일이세요?
Дандан: Госпожа, что-то случилось?
대란: 내가 박선생한테 꼭 할 얘기가 있어서 올라왔는데
Тэ Ран: Я пришла, чтобы сказать вам что-то очень важное.
막상 말하려니까 입이 안 떨어지네
Вот только вас увидела, и никак слов не подберу.
단단: 무슨 얘기신지...
Дандан: Что же вы хотите…
대란: 그게 그러니까 저기
Тэ Ран: Эм, так вот…
짐 싸가지고 오늘 이 집에서 박선생이 나가는 게 좋겠어.
Вам лучше собрать свои вещи и съехать сегодня.
단단: 네? 갑자기 그게 무슨 말씀이세요?
Дандан: Что? Так неожиданно?
대란: 조실장이 아이를 가졌어 영국이 아이.
Тэ Ран: Са Ра беременна. От Ён Гука.
단단: 아...아이요?
Дандан: Ре-ребёнок?
Фраза недели
입이 안 떨어지네
[И-би ан то-ро-чжи-нэ]
Никак слов не подберу
Примеры
☞ 막상 일본 사람 하고 통화하려고 하니까 입이 안 떨어지네.
«Ой знаешь, как-то у меня все слова из головы вылетели, раз нужно с японкой по телефону поговорить.»
Другие выражения
☞ 입이 떨어지지 않는다 / 입이 떨어지지 않네
«Никак слов не подберу / Все слова вылетели из головы»
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20 13:50:37
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