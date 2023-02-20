Джентльмен и девушка (11) 입이 안 떨어지네

Диалог недели

단단: 큰사모님 제 방까진 어쩐 일이세요?

Дандан: Госпожа, что-то случилось?

대란: 내가 박선생한테 꼭 할 얘기가 있어서 올라왔는데

Тэ Ран: Я пришла, чтобы сказать вам что-то очень важное.

막상 말하려니까 입이 안 떨어지네

Вот только вас увидела, и никак слов не подберу.

단단: 무슨 얘기신지...

Дандан: Что же вы хотите…

대란: 그게 그러니까 저기

Тэ Ран: Эм, так вот…

짐 싸가지고 오늘 이 집에서 박선생이 나가는 게 좋겠어.

Вам лучше собрать свои вещи и съехать сегодня.

단단: 네? 갑자기 그게 무슨 말씀이세요?

Дандан: Что? Так неожиданно?

대란: 조실장이 아이를 가졌어 영국이 아이.

Тэ Ран: Са Ра беременна. От Ён Гука.

단단: 아...아이요?

Дандан: Ре-ребёнок?





Фраза недели

입이 안 떨어지네

[И-би ан то-ро-чжи-нэ]

Никак слов не подберу





Примеры

☞ 막상 일본 사람 하고 통화하려고 하니까 입이 안 떨어지네.

«Ой знаешь, как-то у меня все слова из головы вылетели, раз нужно с японкой по телефону поговорить.»





Другие выражения

☞ 입이 떨어지지 않는다 / 입이 떨어지지 않네

«Никак слов не подберу / Все слова вылетели из головы»



