Рассказ «Собака из Деревни за перевалами» писателя Хван Сун Вона

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Чтобы куда-либо отправиться из этой деревни, нужно было перебираться через холм. Лишь на юге тянулась длинная, извилистая долина, и всё же горы окружали деревню со всех четырёх сторон, куда бы ни направлялся. Вот почему это место называли Деревней за перевалами.

Стояла весенняя пора. В Деревне за перевалами, на молотильне неподалёку от дома семьи Кан Нана у подножья западной горы, однажды появилась неизвестная собака, которая лизала низ веялки; неизвестно, когда в последний раз на этой веялке обмолачивали зерно, но покрыта она была не шелухой, а мелкой пылью. Собака была сукой средних размеров.









Синдуни увидел ночью один из местных жителей. По его словам, даже в темноте было понятно, что собака беременна. Брат старосты решил, что Синдуни обязательно надо поймать, так как она наверняка снашивалась с дикими собаками. Ночью жители деревни вышли с палками…





동네에는 이전의 그 미친개가 서산 밑 방앗간에 와 잔다는 소문이 났다.

차손이 아버지가 보았다는 것이다.

아직 어두운 새벽에 달구지 걸댓감을 하나 꺾으러 서산에 가는 길에

방앗간에서 무엇이 나와 달아나기에 유심히 보니 그게 이전의 미친개더라는 것이다.

그리고 이 미친개는 어두운 속에서도 홀몸이 아니더라는 것이다.





작은 동장이 이 말을 듣고

홀몸이 아니고 새끼를 뱄다면 그게 승냥이와 붙어 된 것일 테니

오늘 밤에 지켰다가 때려잡자는 것이었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Из-за разделения Корейского полуострова и войны многие переселенцы, включая самого писателя Хван Сун Вона, не смогли найти себе удобное пристанище. Однако концовка этого произведения отражает мечты автора о том, что когда-нибудь на полуострове наступит примирение и все будут жить вместе. Все жители деревни, в конце концов, растят потомков Синдуни. С течением времени и сменой поколений между людьми стираются идеологические разногласия, рушатся барьеры, благодаря чему люди могут снова жить в мире. Именно в это и верил писатель.









С тех пор, как дедушка Кан Нана увидел в горах щенят, он с особым интересом наблюдал за ними каждый раз, когда ходил за дровами, соблюдая при этом ещё большую осторожность, чтобы не быть замеченным. Тайком от жены он носил животным крошки ячменного пирога – угощения, редкого даже для людей. Когда щенки уже могли есть обычную еду, мужчина принёс одного из них в деревню, сказав, что получил щенка от знакомого. Для семьи Коп Тана из той же деревни он тоже пообещал и позже принёс щенка. Ещё одного дедушка принёс знакомым в деревне Чольголь, а другого – для знакомых из деревни Сочжэголь, так в итоге он раздал всех пятерых.

По словам дедушки, собака, которая живёт в их доме сейчас, приходится правнучкой Синдуни, и почти все нынешние собаки в Деревне за перевалами являются правнуками или праправнуками Синдуни благодаря её хорошей породе. Ещё дедушка Кан Нана сказал, что щенки, которых взяли у его собственной собаки староста с братом, приходятся праправнуками Синдуни. Во время этих слов пожилой мужчина, теперь уже с совершенно белыми, как иней, висками, широко улыбался.





간난이 할아버지는 여웃골에서 강아지를 본 뒤부터는

한 층 조심해서 누가 눈치 채지 못하게

나무하러 가서는 이 강아지들을 보는 게 한 재미였다.





사람이 먹기에도 부족한 보리범벅이었으나,

그 부스러기를 집안사람 몰래 가져다주기도 했다.

아주 강아지가 밥을 먹게쯤 됐을 때

간난이 할아버지는 아무 곳 아무개한테서

얻어 오는 것이라고 하며 강아지 한 마리를 안고 내려왔다.

한 동네 곱단이네도 어디서 얻어준다고 하고 한 마리 안아다 주었다.

그리고 절골 사는 아무개네도 한 마리,

서젯골 사는 아무개네도 한 마리,

이렇게 한 마리씩 다섯 마리를 다 안아다 주었다.





간난이 할아버지는 지금 자기네 집에 기르는 개가

그 신둥이의 증손녀라는 말과

원체 종자가 좋아서 지금 목넘이 마을에서 기르는 개란 개는

거의 다 이 신둥이의 증손이 아니면 고손이라고 했다.





크고 작은 동장네 두 집에서까지도

요새 자기네 개가 낳은 신둥이개의 고손자를 얻어갔다는 말도 했다.





이런 말을 하는 간난이 할아버지는

이제는 아주 흰 서릿발이 된 텁석부리 속에서 미소를 띠는 것이었다.









Писатель Хван Сун Вон родился в 1915 году в уезде Тэдон северокорейской провинции Пхёнан-Намдо. Дебютировал в 1931 году с рассказом «Моя мечта».