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Шоубиз сегодня от 23 февраля

#Шоубиз Сегодня l 2023-02-23

Сеул сегодня

ⓒ H&Entertainment, namooactors, tvN1. Новые развлекательные шоу о путешествиях на экранах страны. 

2. Новые сериалы на подходе! "Дива с необитаемого острова" с актрисой Пак Ын Бин и корейская версия "Во все тяжкие"

3. Молодые актеры, которым пророчат большое актерское будущее. 

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