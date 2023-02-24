«Ариран» - самая известная корейская народная песня, которая в 2012 году была занесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Благодаря легко запоминающейся мелодии песня исполнялась в разных регионах Кореи, и поэтому имеет множество вариаций. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с редкими вариациями на песню «Ариран».





Выпуск 596. Вариации на песню «Ариран»

* Песня «Кин ариран» – Ха Чжи А (вокал), Ким Сэ Гён (флейта пхири)

* Песня «Чачжин ари» – Чху Да Хе (вокал)

* Песня «Инчжэ Ттэнмок ариран» – Общество хранителей песни «Ттэмок ариран» уезда Инчжэ