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2023-02-24 13:49:21
#Мелодии Кореи l 2023-02-23
«Ариран» - самая известная корейская народная песня, которая в 2012 году была занесена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Благодаря легко запоминающейся мелодии песня исполнялась в разных регионах Кореи, и поэтому имеет множество вариаций. В этом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с редкими вариациями на песню «Ариран».
Выпуск 596. Вариации на песню «Ариран»
* Песня «Кин ариран» – Ха Чжи А (вокал), Ким Сэ Гён (флейта пхири)
* Песня «Чачжин ари» – Чху Да Хе (вокал)
* Песня «Инчжэ Ттэнмок ариран» – Общество хранителей песни «Ттэмок ариран» уезда Инчжэ
2023-02-24 13:49:21
2023-02-24 14:07:46
2023-02-23 13:03:33
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