Переворачивая страницы

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В рубрике «Лайк от Камиллы», где мы знакомим вас с песнями, подобранными к определённым темам. Сегодня я хотела бы познакомить вас с песнями, посвященными книгам или в названии которых упоминаются книги. Нашу программу открыла композиция «Книга»(책) в исполнении корейского народного певца Чхве Бэк Хо(최백호). Народному артисту в этом году исполняется 73 года. Он является одновременно автором-исполнителем, композитором и радиоведущим. Певец по сегодняшний день активно ведёт творческую деятельность – выпускает регулярные и сингл-альбомы, участвует в совместных проектах других исполнителей и уже 15 лет подряд продолжает вести радиопередачу. Композиция «Книга» вошла в новый регулярный альбом певца, который вышел в свет в ноябре прошлого года.

Далее в нашем эфире прозвучали бессмертный хит народной певицы Ли Сон Хи(이선희) «Перевернув страницу воспоминаний»(추억의 책장을 넘기면), музыкальная дорожка «Страницы воспоминаний»(추억의 책장) в исполнении Чо Сон Мо(조성모) и лиричная песня «Read you»(너는, 책) в исполнении певицы LYn(린).

Особого внимания заслуживает композиция «Мечта, книга, сила и стена»(꿈과 책과 힘과 벽) в исполнении популярного и любимого мною бэнда Чаннаби(잔나비). Песня является одной из самых любимых работ корейской молодежи. Далее вниманию наших радиослушателей были предложены трек «Закладка»(책갈피) в исполнении гёрлз-группы Lovelyz(러블리즈), композиция «Книга из моих воспоминаний»(기억 속 한 권의 책) бойз-бэнда ONEWE(원위), музыкальная работа «Любовь, сложенная в закладку»(책갈피 속에 접어둔 사랑) известного автора-исполнитель Ким Гван Чжина(김광진) и песня под названием «Книга, которую нельзя прочесть»(읽을 수 없는 책) от певца Lucid Fall(루시드폴).