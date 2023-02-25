Я всего лишь потеряла смартфон (스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐인데)

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2023-02-25
#Новости шоу-бизнеса l 2023-02-27
Режиссёр: Ким Тхэ Чжун
В ролях: Чхон У Хи, Им Си Ван, Ким Хи Вон
Жанр: Триллер
Премьера: 17 февраля 2023 г.
Девушка На Ми, возвращаясь вечером домой после работы, случайно теряет мобильный телефон. Его подбирает проходивший рядом молодой человек по имени Чун Ён. Парень, подозреваемый в убийстве, устанавливает на него шпионское ПО, после чего отдаёт телефон его владелице. На Ми даже не представляет, чем для неё может обернуться встреча со столь «любезным» незнакомцем.
2023-02-25
2023-02-27 15:08:33
2023-02-27 13:53:20
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