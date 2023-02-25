Джентльмен и девушка (12) 한 수 배웠어요

Диалог недели

세련: 대범씨 왜 그래?

Сэ Рён: Ты чего?

대범: 니가 너무 눈이 부시게 아름다워서 앞이 안 보여.

Тэ Бом: Ты так ослепительно прекрасна, что я ничего не вижу.

너...너 왜 이렇게 예뻐?

Ты почему такая красивая?

세련: 아 진짜 왜 그래.

Сэ Рён: Ой, да что ты такое говоришь.

대범: 세련아 세상에 그 어떤 꽃도 너보다 예쁠 순 없어.

Тэ Бом: Сэ Рён, ни один цветок в этом мире не сравнится с тобой.

재니: 진짜 못 들어 주겠네!

Чэ Ни: Ой, прям уши вянут!

진짜 닭살! 너무 심하게 오글거리는 거 아니야?

У меня мурашки по коже от ваших телячьих нежностей!

세찬: 삼촌 오늘 한 수 배웠어요. 세종아 너 이 대사 외워둬라.

Сэ Чхан: Дядя, я вынес урок! Сэ Чжон, запомни эти слова.

나중에 반드시 써먹는 날이 올 거야.

Придёт время, когда они тебе пригодятся.

세종: 알았어 형!

Сэ Чжон: Понял тебя, брат!





Фраза недели

한 수 배웠어요

[Хан су пэ-уос-со-ё]

Я вынес урок





Примеры

☞ -가끔 식물에 물을 너무 많이 주면 오히려 안좋아.

«Некоторые комнатные цветы нельзя поливать часто».

- 고마워 사샤, 덕분에 한 수 배웠어.

«Спасибо, Саша, благодаря тебе я вынесла урок».





Другие выражения

☞ 수

«Мастерство или способность играть в падук или чанги»



