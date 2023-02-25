Джентльмен и девушка (12) 한 수 배웠어요

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2023-02-25
#Говорим как герои сериалов l 2023-02-27
Диалог недели
세련: 대범씨 왜 그래?
Сэ Рён: Ты чего?
대범: 니가 너무 눈이 부시게 아름다워서 앞이 안 보여.
Тэ Бом: Ты так ослепительно прекрасна, что я ничего не вижу.
너...너 왜 이렇게 예뻐?
Ты почему такая красивая?
세련: 아 진짜 왜 그래.
Сэ Рён: Ой, да что ты такое говоришь.
대범: 세련아 세상에 그 어떤 꽃도 너보다 예쁠 순 없어.
Тэ Бом: Сэ Рён, ни один цветок в этом мире не сравнится с тобой.
재니: 진짜 못 들어 주겠네!
Чэ Ни: Ой, прям уши вянут!
진짜 닭살! 너무 심하게 오글거리는 거 아니야?
У меня мурашки по коже от ваших телячьих нежностей!
세찬: 삼촌 오늘 한 수 배웠어요. 세종아 너 이 대사 외워둬라.
Сэ Чхан: Дядя, я вынес урок! Сэ Чжон, запомни эти слова.
나중에 반드시 써먹는 날이 올 거야.
Придёт время, когда они тебе пригодятся.
세종: 알았어 형!
Сэ Чжон: Понял тебя, брат!
Фраза недели
한 수 배웠어요
[Хан су пэ-уос-со-ё]
Я вынес урок
Примеры
☞ -가끔 식물에 물을 너무 많이 주면 오히려 안좋아.
«Некоторые комнатные цветы нельзя поливать часто».
- 고마워 사샤, 덕분에 한 수 배웠어.
«Спасибо, Саша, благодаря тебе я вынесла урок».
Другие выражения
☞ 수
«Мастерство или способность играть в падук или чанги»
2023-02-25
2023-02-27 15:08:33
2023-02-27 13:53:20
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