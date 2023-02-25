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2023-02-25
#Информация об исполнителях l 2023-02-27
Дата рождения: 7 июля 1982 г.
Рост: 178 см
Вес: 92 кг
Дебют: комедиант телерадиокомпании SBS, 2006 г.
Ли Сан Чжун – один из самых популярных в стране комедиантов. Артист начал карьеру в 2006 году, поступив на работу в телерадиокомпанию SBS, где принимал участие в съёмках юмористической передачи «Ищущие смеха» (웃찾사). Спустя пять лет, Ли Сан Чжун перешёл в другую комедийную передачу Comedy Big League телеканала tvN. За 13 лет съёмок он принял участие в постановках нескольких десятков юмористических сценок. Наибольшую популярность из них заслужила «Смертельные дискуссии» (사망토론), в которой он и его оппонент спорят на актуальные вопросы. Параллельно Ли Сан Чжун снимается в развлекательных передачах и сериалах, исполняя небольшие эпизодичные роли. Артист также ведёт собственный YouTube-канал Weekly Lee Sang Joon (주간이상준), представляя зрителям разнообразный развлекательный контент.
2023-02-25
2023-02-27 15:08:33
2023-02-27 13:53:20
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