ⓒ CUBE EntertainmentДата рождения: 7 июля 1982 г.

Рост: 178 см

Вес: 92 кг

Дебют: комедиант телерадиокомпании SBS, 2006 г.





Ли Сан Чжун – один из самых популярных в стране комедиантов. Артист начал карьеру в 2006 году, поступив на работу в телерадиокомпанию SBS, где принимал участие в съёмках юмористической передачи «Ищущие смеха» (웃찾사). Спустя пять лет, Ли Сан Чжун перешёл в другую комедийную передачу Comedy Big League телеканала tvN. За 13 лет съёмок он принял участие в постановках нескольких десятков юмористических сценок. Наибольшую популярность из них заслужила «Смертельные дискуссии» (사망토론), в которой он и его оппонент спорят на актуальные вопросы. Параллельно Ли Сан Чжун снимается в развлекательных передачах и сериалах, исполняя небольшие эпизодичные роли. Артист также ведёт собственный YouTube-канал Weekly Lee Sang Joon (주간이상준), представляя зрителям разнообразный развлекательный контент.