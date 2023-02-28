Школьное образование в Северной Корее

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Бесплатное и обязательное образование в Северной Корее является ключевым элементом, чтобы внушить жителям страны веру в том, что их государственный режим является лучшим в мире. Однако после экономического кризиса 90-х годов бесплатным осталось лишь само обучение, а всё остальное – учебники, школьные принадлежности, школьную форму, мебель – покупают родители. В 1956 году в Северной Корее было введено четырёхлетнее всеобщее обязательное начальное образование. В 1958 году было введено обязательное семилетнее среднее образование – четыре года начальной и три года средней школы. В 1967 году обязательным стало девятилетнее образование – четыре года начальной и пять лет средней школы. В 1972 году обязательным стало 11-летнее образование – один год подготовки к школе, четыре года начальной школы и шесть лет средней. В 2012 году, после прихода к власти нынешнего лидера Ким Чон Ына, Верховное народное собрание КНДР приняло «Закон о введении всеобщего 12-летнего обязательного обучения».

В сегодняшнем выпуске мы поговорим об образовательной системе в Северной Корее с госпожой Ким Ён Хи, начальником отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».