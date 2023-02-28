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Недавно в Северной Корее была выпущена книга-альбом под названием «Перемены в городе Самчжиёне». Это самый холодный регион на Корейском полуострове. Своим названием город обязан трём озёрам, которые расположены рядом друг с другом в его окрестностях. Для северокорейцев Самчжиён является нечто большим, чем просто регион с благоприятной окружающей средой. Его пропагандируют как место, где основатель КНДР Ким Ир Сен вёл борьбу против японцев, а также как место рождения его сына Ким Чен Ира. Поэтому для северокорейцев Самчжиён – это город революции. В 2015 году часть северо-восточной приграничной зоны города Самчжиён была определена как особая туристическая зона. Были проведены работы по расширению и модернизации аэропорта Самчжиён. А благодаря строительству новой трассы от аэропорта до одноимённого горнолыжного курорта была обеспечена туристическая инфраструктура для местных жителей и иностранных туристов.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим об особенностях и значении строительства города Самчжиён. И в этом нам поможет старший научный сотрудник Корейского института лесного хозяйства госпожа О Сам Он.