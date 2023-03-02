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Какая неудача!

2023-03-02

Новости



Орлан-белохвост, включённый в Список природных памятников и относящийся r исчезающим видам фауны,  потерял пойманную им рыбу, когда пролетал над ручьём Намдэчхон в городе Канныне провинции Канвондо.

(Yonhap News)


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