Какая неудача!

Прогнозы Банка Кореи на 2023 год
2023-02-28
2023-03-02
Орлан-белохвост, включённый в Список природных памятников и относящийся r исчезающим видам фауны, потерял пойманную им рыбу, когда пролетал над ручьём Намдэчхон в городе Канныне провинции Канвондо.
(Yonhap News)
2023-02-28
2023-03-01
2023-03-01 10:39:19
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