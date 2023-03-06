Творчество бойз-группы P1Harmony

ⓒ FNC EntertainmentПервую субботу каждого месяца мы посвящаем «горячим» новостям и последним событиям, связанным со звёздами глобальной музыкальной волны K-POP. Сегодня мы познакомили наших радиослушателей с бойз-группой P1Harmony(피원하모니). Коллектив сделал свои первые шаги в мире K-POP 28 октября 2020 года – это были самые тяжёлые времена: по всему миру вводились строжайшие ограничения и меры самоизоляции в связи с распространением пандемии коронавируса. Все очные концерты, фан-митинги и мировые туры были отменены, и артистам приходилось выступать перед пустым залом. Посреди такой тишины раздались звуки вопиющей сирены – парни появились в индустрии K-POP с дебютным треком «SIREN». Концепт P1Harmony – это борющиеся с полным дисгармонией и устоявшимися стереотипами миром парни.

P1Harmony находятся под эгидой агентства FNC Entertainment и являются младшими коллегами FT Island, CNBLUE, N.Flying, SF9, AOA и Cherry Bullet. Состоит коллектив из шести участников – лидера и канадца корейского происхождения Ки Хо(기호), главного вокалиста Тэо(테오), ас группы, который способен на всё, Чжи Ун(지웅), главного танцора и рэпера Ин Тхак(인탁), главного рэпера Чжон Соп(종섭) и ещё одного главного танцора, наполовину японца и наполовину корейца Соул(소울). В момент дебюта средний возраст участников составлял 17 лет. Почти все музыкальные работы P1Harmony имеют английские названия. По большинству это из-за того, что деятельность ребят ориентируется на глобальных фанатов. Действительно, ребята больше популярны за рубежом, чем на Родине.

Есть один интересный факт об этой группе: дебют парней состоялся не на музыкальной сцене, а на большом экране. Согласно заявлению агентства, P1Harmony – первая айдол-группа, дебютировавшая с кинопроектом. P1Harmony снялись в главных ролях полнометражного научно-фантастического фильма, который был создан их агентством. 8 октября 2020 года состоялась премьера ленты «P1H: Начало Нового Мира», которая перекликается с мини-альбомом группы. В фильме вы сможете найти хорошо знакомые вам лица – известные корейские актёры Чон Чжин Ён(정진영) и Чон Хэ Ин(정해인), Чон Ён Хва(정용화) из CNBLUE, Соль Хён(설현) из AOA и любимый всеми комедиант и телеведущий Ю Чжэ Сок(유재석) – все они коллеги по агентству.

2022 год был весьма плодотворным для ребят. Они выпустили целых три альбома, дали концерты в разных странах и совершили тур по Америке. 2023 год коллектива начался также великолепно. P1Harmony получили награду «Восходящая звезда» на музыкальной премии Hanteo Music Awards. Совсем недавно ребята вернулись в Корею со второго раунда масштабного турне по Америке. Весь тур был распродан в течение тридцати минут! В музыкальной копилке парней уже пять мини-альбомов. Что ж, желаем P1Harmony огромных творческих успехов и надеемся, что они еще долго будут радовать нас своими песнями!

На наших волнах прозвучали 10 музыкальных дорожек в исполнении P1Harmony, включая дебютный трек «SIREN». Их вы можете найти в разделе «Плейлист» сайта Русской службы Всемирного радио KBS.