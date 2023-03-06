Современный мир меняется с огромной скоростью, поэтому сохранять традиционную культуру становится всё сложнее. Границы между традициями и современностью постепенно стираются, появляется много новых вариаций на традиционные мелодии. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 2 марта вы сможете познакомиться с необычными современными экспериментами в традиционной музыке.





Выпуск 597. Модернизация в корейской традиционной музыке

* Мелодия «Путешествие по тернистому пути» – Чо Мун Ён (25-струнная цитра каягым), Ха Рим (ирландская флейта вистл, бубен боуран)

* Песня «Пэчхиги» – Группа TAAL

* Мелодия «Компас» – Группа «Парамгот»