В РК началась кампания по привлечению World Expo-2030 в Пусан
2023-03-06
#Мелодии Кореи l 2023-03-02
Современный мир меняется с огромной скоростью, поэтому сохранять традиционную культуру становится всё сложнее. Границы между традициями и современностью постепенно стираются, появляется много новых вариаций на традиционные мелодии. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 2 марта вы сможете познакомиться с необычными современными экспериментами в традиционной музыке.
Выпуск 597. Модернизация в корейской традиционной музыке
* Мелодия «Путешествие по тернистому пути» – Чо Мун Ён (25-струнная цитра каягым), Ха Рим (ирландская флейта вистл, бубен боуран)
* Песня «Пэчхиги» – Группа TAAL
* Мелодия «Компас» – Группа «Парамгот»
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-07 13:54:47
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