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10 марта выходит продолжение сериала «Триумф» (더 글로리) с актрисой Сон Хе Гё (송혜교) в главной роли. Всего будут представлены восемь серий, в которых зрители смогут узнать дальнейшую судьбу главной героини Мун Дон Ын и её школьных обидчиков. Как сообщили в Netflix, в девятой и десятой сериях основное внимание будет сосредоточено на конфликте Мун Дон Ын и Пак Ён Чжин, одного из объектов мести главной героини. Мун Дон Ын призывает обидчицу принести извинения за причинённые ей страдания, но та отказывается, что в итоге приводит к продолжению конфликта. Между тем, в группе обидчиков Мун Дон Ын нарастает раскол. Постепенно план мести главной героини приобретает более отчётливую форму.