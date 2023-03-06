KBS в марте представит новый сериал

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Телеканал KBS1 анонсировал премьеру сериала «Кым и Ок» (금이야 옥이야). Показ первой серии состоится 27 марта. Главные роли в сериале исполнят актёр Со Чжун Ён (서준영) и актриса Юн Да Ён (윤다영). В центре внимания работающий на двух работах отец-одиночка Кым Ган Сан и учительница одной из художественных школ Ок Ми Рэ. Основная тема сериала сосредоточена на процессе взросления родителей вместе со своими детьми. Режиссёр сериала Чхве Чжи Ён (최지영) ранее выпустил такие работы как «Люблю тебя с сегодняшнего дня» (오늘부터 사랑해), «Образцовая жена» (국가대표 와이프).