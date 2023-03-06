Выходит альбом с саундтреками к сериалу «Младший сын семьи чэболей»

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В продажу выходит специальный музыкальный альбом с саундтреками из сериала телеканала JTBC «Младший сын семьи чэболей» (재벌집 막내아들), одного из самого популярного телевизионного контента 2022 года. В его состав вошли семь песен в исполнении певцов Чон Хо (종호) из ATEEZ (에이티즈), Син Ён Чжэ (신용재), певиц Со Да Хён (서다현) из tripleS (트리플에스), Мун Су А (문수아) из Billlie (빌리). Особым подарком для слушателей станут песни в исполнении Ким У Чжина (김우진) и Пола Кима (폴킴). Музыкальный альбом содержит видео, фотографии с актёрами и актрисами из сериала, некоторые из которых можно сохранить на смартфоне. Слова к песням и другие контенты переведены на иностранные языки.