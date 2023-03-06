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Ун Нам (웅남이)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-06


Режиссёр: Пак Сон Гван

В ролях: Пак Сон Ун, Ли И Гён, Ём Хе Ран

Жанр: Комедия

Премьера: март 2023 г.


Комедийная история о парне по имени Ун Нам, который решает применить свои суперспособности в борьбе с международным преступным синдикатом.

Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
Ун Нам (웅남이)
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