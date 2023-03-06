Ун Нам (웅남이)

В РК началась кампания по привлечению World Expo-2030 в Пусан
2023-03-06
#Новости шоу-бизнеса l 2023-03-06
Режиссёр: Пак Сон Гван
В ролях: Пак Сон Ун, Ли И Гён, Ём Хе Ран
Жанр: Комедия
Премьера: март 2023 г.
Комедийная история о парне по имени Ун Нам, который решает применить свои суперспособности в борьбе с международным преступным синдикатом.
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-07 13:54:47
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