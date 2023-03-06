ⓒ T&I CULTURESДата рождения: 24 апреля 1987 г.

Рост: 178 см

Вес: 65 кг

Дебют: музыкальный клип к песне Юн Гона (윤건) «Давай расстанемся» (헤어지자고), 2004 г.





Актёр Со Чжун Ён начал карьеру в 2004 году, снявшись в музыкальном клипе к песне певца Юн Гона «Давай расстанемся». Уже на следующий год он принял участие в съёмках сериала телеканала SBS «Мой любимый учитель» (건빵선생과 별사탕). Первую главную роль Со Чжун Ён получил в сериале «На острие 3» (반올림#3) телеканала KBS2, вышедшем на экраны в 2006 году. За последние почти 20 лет актёр снялся в большом количестве сериалов, важное место среди которых занимают «Дерево с глубокими корнями» (뿌리깊은 나무), «Шесть летающих драконов» (육룡이 나르샤), «Обещание небес» (천상의 약속). Среди фильмов с участием Со Чжун Ёна наиболее известным является «Исчезновение 2» (실종2).